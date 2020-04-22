Зеленский расхвалил "Дію": украинцам понравилось полезное приложение

Благодаря приложению жители Украины смогут решать многие вопросы с чиновниками без взяток и очередей

Украинцы должны иметь возможность получить онлайн все услуги от государства. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дія".

Диджитализация – это практическая борьба с коррупцией на всех уровнях. И политической воли в Украине достаточно для дальнейших цифровых преобразований в государстве, подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что прозрачность и честность власти – это то, что заслуживают все граждане Украины.

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"Я убежден и ставлю такую ​​задачу нашему правительству, чтобы все услуги от государства украинцы имели возможность получить полностью онлайн, без необходимости обивать пороги любых чиновничьих кабинетов", – сказал президент.

Он заверил, что власть и в дальнейшем будет менять устаревшее законодательство, мешает цифровым реформам.

"Государству в смартфоне быть. И мы это видим. Я верю, что Украина обязательно станет современным цифровым лидером в мире", – заявил он.

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Президент сообщил, что первым важным шагом в реализации стратегии "Государство в смартфоне" была презентация в начале февраля мобильного приложения "Дія". Тогда в доступе были цифровые удостоверения водителя и свидетельства о регистрации авто. За первые три дня работы "Дії" приложением воспользовались миллионы украинцев. Сейчас количество пользователей составляет 2,3 млн человек. "Дія" занимает лидирующие позиции по темпам скачивания – как в Play Market, так и в App Store.

"Это свидетельствует только об одном: украинцы действительно давно уже были готовы к качественным изменениям. Украинцы хотят взаимодействовать с государством удобно и без лишних трудностей. И мы готовы им эти качественные изменения предложить", – отметил президент.

Также глава государства напомнил, что в начале апреля начал работу Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дія". Сейчас на нем уже доступно 27 публичных услуг онлайн.

"Сегодня он как никогда актуально. Поскольку это возможность для украинцев решать многие свои сложные вопросы с государством полностью онлайн, не выходя из дома и, что очень важно, не нарушая условий карантина", – подчеркнул Зеленский.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинское правительство разрешило использовать приложение "Дія" как электронный паспорт.

Напомним, что "Дію" можно использовать в качестве водительских прав и техпаспорта на машину.

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