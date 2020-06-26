В Минэкономике рассказали о росте цен в мае

Бизнес пытается как можно быстрее компенсировать потери за время всеукраинского карантина

В мае ощутимо выросли цены по сравнению с апрельскими показателями. Это может быть связано со стремлением производителей компенсировать потери за время всеукраинского карантина. Об этом говорится в обзоре инфляции Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно отчету, рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в мае текущего года замедлился до 2,7% с 9,2% в мае 2019 года. При этом в апреле текущего года рост цен был еще ниже – на уровне 2,5%.

Несмотря на замедление роста цен на товары краткосрочного пользования, инфляционное давление на продовольственном рынке (продукты составляют до 45% товаров) остается высоким.

"Так, больше всего выросли цены на сырые продукты сезонного характера, в частности на ягоды", – отмечается в отчете.

В Минэкономики подчеркивают, что введение государственного регулирования цен на товары первой необходимости сделало невозможным резкий рост цен на них.

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Кроме того, в отличие от предыдущего месяца, в мае ажиотажный спрос на специфические товары со стороны населения, в частности лук, лимоны, чеснок и т.п., уже не наблюдался.

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"В то же время, фактор сезонности также проявился в снижении цен на некоторые продукты питания как из-за насыщения рынка, так и типичное для мая сокращение спроса на определенную продукцию", – указано в отчете.

Например, в мае подешевела молочная продукция, подсолнечное масло, сахар, томаты и т.д.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство запустило новый сервис по декларированию цен. Реестр розничных цен и дашборд был запущен на период карантина. Отмечается, что с помощью сервиса бизнес сможет подать информацию об изменениях цен на товары при увеличении их более чем на 5%.

Согласно постановлению КМУ №341 от 22 апреля, о планах повысить цену на любой из этих товаров на 5-10% нужно сообщать за три дня до начала применения новой цены, о повышении цены на 10-15% – за две недели, на 15% и более – за месяц.

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Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

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