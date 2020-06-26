Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Минэкономике рассказали о росте цен в мае

26 июня, 18:25

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Бизнес пытается как можно быстрее компенсировать потери за время всеукраинского карантина

В мае ощутимо выросли цены по сравнению с апрельскими показателями. Это может быть связано со стремлением производителей компенсировать потери за время всеукраинского карантина. Об этом говорится в обзоре инфляции Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Реклама

Согласно отчету, рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в мае текущего года замедлился до 2,7% с 9,2% в мае 2019 года. При этом в апреле текущего года рост цен был еще ниже – на уровне 2,5%.

Несмотря на замедление роста цен на товары краткосрочного пользования, инфляционное давление на продовольственном рынке (продукты составляют до 45% товаров) остается высоким.

"Так, больше всего выросли цены на сырые продукты сезонного характера, в частности на ягоды", – отмечается в отчете.

В Минэкономики подчеркивают, что введение государственного регулирования цен на товары первой необходимости сделало невозможным резкий рост цен на них.

Реклама

Кроме того, в отличие от предыдущего месяца, в мае ажиотажный спрос на специфические товары со стороны населения, в частности лук, лимоны, чеснок и т.п., уже не наблюдался.

В тренде
Спрос на валюту упал: что будет с курсом доллара в Украине

"В то же время, фактор сезонности также проявился в снижении цен на некоторые продукты питания как из-за насыщения рынка, так и типичное для мая сокращение спроса на определенную продукцию", – указано в отчете.

Например, в мае подешевела молочная продукция, подсолнечное масло, сахар, томаты и т.д.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство запустило новый сервис по декларированию цен. Реестр розничных цен и дашборд был запущен на период карантина. Отмечается, что с помощью сервиса бизнес сможет подать информацию об изменениях цен на товары при увеличении их более чем на 5%.

Согласно постановлению КМУ №341 от 22 апреля, о планах повысить цену на любой из этих товаров на 5-10% нужно сообщать за три дня до начала применения новой цены, о повышении цены на 10-15% – за две недели, на 15% и более – за месяц.

Реклама

Подробнее о том, как планируется регулировать цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты инфляция Минэкономики цены на продукты рост цен

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги
В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньгиЭкономика
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ
Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФЭкономика
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причины
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причиныЭкономика
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять