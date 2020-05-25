В Минэкономики рассказали, кого в Украине будут проверять во время карантина

Мораторий на проверки действует не для всех предприятий

В Украине, где после карантина ожидают перезапуска деловой активности, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства пояснили, на какие проверки распространяется мораторий, введенный в связи с карантином.

В нашей стране насчитывается минимум две большие категории проверок, рассказали в пресс-службе министерства.

Первая категория, на которую действует мораторий, – это так называемый государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. Он идентифицируется по сферам контроля, а не по органам.

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То есть в той же Госпотребслужбе около 15 сфер контроля, и одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие – нет (например, отдельно выделенное государственное регулирование цен).

Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т.д. (всего более 80 сфер). Весь этот вид контроля регулируется Законом Украины №877 от 05.04.2007 "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Этим же законом установлены все базовые правила проведения проверок, а также именно для этого вида контроля распространяется действие интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) – так называемый Инспекционный портал. На нем для таких проверок публикуются планы, результаты, отчеты о выполнении планов.

Вторая категория – это проверки, осуществляемые в сферах, которые не подпадают под действие этого закона (ст. 2 Закона Украины 877):

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валютного контроля;

налогового контроля;

таможенного контроля;

государственного экспортного контроля (кроме некоторых вопросов космической деятельности);

контроля за соблюдением бюджетного законодательства;

банковского надзора;

государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции;

государственного надзора (контроля) в области телевидения и радиовещания;

государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг;

законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг;

государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции.

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"Отдельно стоит остановиться на государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции. Контроль в этой сфере осуществляют 7 органов в соответствии с перечнем видов продукции, подлежащей контроля. Среди этих органов Гоструда, ГСНС, Госпотребслужба. Все они, с одной стороны, находятся под мораторием для большинства из их сфер контроля, но могут осуществлять любые проверки в части рыночного надзора", – сообщили в Минэкономики.

Там добавили, что на время карантина запрещены плановые проверки для первой категории и налоговые проверки с некоторыми исключениями.

"Проверки во время карантина возможны, проверки второй категории не подпадают под мораторий (за исключением налоговых, запрещенных отдельно), проверки второй категории не отображаются на инспекционном портале inspections.gov.ua", – подчеркнули в министерстве.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что представители бизнеса часто обращались в 2020 году в Совет бизнес-омбудсмена с жалобами. Около 84% всех обращений предпринимателей касались налоговых вопросов (58%), действий правоохранительных органов (11%), местных властей (7%), государственных регуляторов (4%) и таможни (4%).

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Также мы сообщали о том, что Верховная Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать бизнес во время карантина.

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