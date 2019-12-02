В Минэнерго уточнили заявление Оржеля о смене руководства "Нафтогаза"

Андрей Коболев (крайний слева), Алексей Оржель (второй справа), Юрий Витренко (крайний справа). Фото: REUTERS/Yves Herman

Решения о смене руководства компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго" не входят в компетенцию Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, которая уточняет слова министра энергетики Алексея Оржеля о возможной смене руководителей всех стратегически важных компаний.

"Следует отметить, что НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" не относятся к сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, поэтому принимать или комментировать решение о смене руководства вышеназванных компаний не входит в компетенцию министерства", - сказано говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, министр пояснил, что потенциальное обновление руководителей и наблюдательных советов государственных компаний является политическим решением. Однако любые изменения будут приниматься по результатам оценки деятельности и показателей эффективности работы компаний в соответствии с процедурой. Новых руководителей в случае необходимости, по словам министра, назначать на конкурсной основе, чтобы привлечь к управлению стратегическими предприятиями специалистов высокого уровня.

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Как известно, главой "Нафтогаза" является Андрей Коболев.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением газотранспортной системы (ГТС) от "Нафтогаза Украины".

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Как сообщалось, 25 ноября Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы, чтобы получить от европейского регулятора согласование сертификации нового оператора газотранспортной системы.

Напомним, в сентябре-2019 Кабинет министров Украины обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором ГТС будет компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" "Укртрансгаза"), которая с 1 июля уже осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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