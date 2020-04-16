Кто сможет получить кредит по госпрограмме "5-7-9%": подробности от Минфина

На льготные кредиты сможет рассчитывать и тот бизнес, который уже имеет кредиты

В Минфине раскрыли детали о том, как будет работать обновленная правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, после внесенных изменений расширен перечень субъектов предпринимательства, которые могут получить государственную поддержку по этой программе. Воспользоваться госпрограммой доступных кредитов могут предприниматели, максимальный уровень годового дохода которых не превышает 100 млн гривен (было 50 млн гривен).

Кроме того, увеличивается максимальная сумма кредита с 1,5 млн гривен до 3 млн гривен.

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Также Кабмин расширил перечень целей, на которые предприниматели могут брать кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Отныне бизнес может рассчитывать на поддержку государства:

принимая заем на приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;

приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;

пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств.

"Понимая всю сложность ведения бизнеса в условиях карантина, Минфин совместно с Фондом развития предпринимательства и банками доработали условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на микро и малых предпринимателей, а также расширит их доступ к источникам пополнения оборотных средств", – рассказали в пресс-службе Минфина.

В части антикризисных изменений расширен перечень целей, на которые могут быть предоставлены:

инвестиционные цели, связанные с осуществлением субъектом предпринимательства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств и/или медицинских изделий и/или медицинского оборудования. Для таких целей предприниматели смогут получить кредиты под льготную ставку в 3% годовых;

финансирование оборотных средств субъектов предпринимательства, а именно покрытие расходов по оплате заработной платы работников, арендной платы, коммунальных и охранных услуг, финансирование расходов на сохранение рабочего состояния оборудования, хранения сырья и материалов. Финансирование оборотных средств будет осуществляться по лояльной ставке 3% годовых.

Помимо этого, установлен срок, к которому субъекты предпринимательства могут обратиться за получением таких льготных кредитов в рамках антикризисных мер, к отмене карантина плюс 90 дней после такой отмены.

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Государство предоставляет возможность получить отсрочку по возврату кредита или его части, предоставленного на антикризисные меры, но не более чем на девять месяцев.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех.

Напомним, Всемирный банк предоставит нашей стране 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и борьбу с эпидемией коронавируса, сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья.

Кроме того, 30 марта парламент принял ряд налоговых новаций, после чего в Украине ряд медицинских товаров не будет облагаться налогами.

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