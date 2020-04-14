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Всемирный банк даст Украине деньги на борьбу с эпидемией: детали

14 апреля, 13:06

Виктория Подолянец

Деньги потратят на борьбу с коронавирусом и закупку карет скорой помощи

Всемирный банк, который ранее заявил о намерении поддержать Украину, предоставит нашей стране 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и борьбу с эпидемией коронавируса, сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья (НСЗУ).

"Украина получит 135 млн долларов США от Всемирного банка на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии COVID-19. Такое решение принято во время переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка", – заявили в пресс-службе в Facebook.

Деньги планируется распределить так:

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  • 35 млн долларов потратят на мероприятия по усилению защиты населения и противодействие распространению коронавируса;
  • 45 млн долларов направят на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление возможностей больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины;
  • 50 млн долларов предназначены для пополнения госбюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала Национальной службы здоровья.

В пресс-службе НСЗУ напомнили, что в 2015 году было подписано соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (институт Всемирного банка) по внедрению в Украине проекта "Улучшение здравоохранения на службе людей", в рамках которого наша страна должна получить до 215 млн долларов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить Украине 40 млн евро на приобретение медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Эта сумма будет предоставлена ​​по программе развития муниципальной инфраструктуры, открытой в 2014 году.

Украинские экономисты полагают, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП.

Ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня

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