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Запуск электронной акцизной марки обещают весной, но не с 1 марта

12 февраля, 14:54

В Кабмине пока не определились с официальными сроками запуска электронной акцизной марки

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Электронная акцизная марка будет запущена весной, но не с 1 марта, как заявляли ранее. Об этом на брифинге по итогам заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает", – сказал он, добавив, что правительство приняло соответствующие решения.

Глава правительства не назвал даты запуска этого новшества, однако в проектах документов, которые на своем заседании рассматривали министры, речь шла о сроках внедрения – 1 мая.

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Так, согласно проекту постановления правительства, Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажу с 25 апреля акцизных марок нового образца, провести по состоянию на 1 мая инвентаризацию акцизных марок и до 1 июня обеспечить возврат акцизных марок предыдущего образца на госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" для дальнейшего их уничтожения.

Полиграфкомбинат "Украина" до 31 августа должен уничтожить марки старого образца, и обеспечить изготовление, бесплатный обмен и доставку акцизных марок нового образца продавцу до 31 августа.

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В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас учет акцизной марки ведется в бумажном виде, что не позволяет осуществлять надлежащий контроль над оборотом алкогольных напитков торговых сетях.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что парламент одобрил во втором чтении и в целом законопроект № 2317 об улучшении администрирования акцизного налога.

Напомним, значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине – это нелегальная продукция.

Ранее президент Зеленский заявил, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в тени.

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Источник: Интерфакс-Украина

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