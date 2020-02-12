Запуск электронной акцизной марки обещают весной, но не с 1 марта

В Кабмине пока не определились с официальными сроками запуска электронной акцизной марки

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Электронная акцизная марка будет запущена весной, но не с 1 марта, как заявляли ранее. Об этом на брифинге по итогам заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает", – сказал он, добавив, что правительство приняло соответствующие решения.

Глава правительства не назвал даты запуска этого новшества, однако в проектах документов, которые на своем заседании рассматривали министры, речь шла о сроках внедрения – 1 мая.

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Так, согласно проекту постановления правительства, Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажу с 25 апреля акцизных марок нового образца, провести по состоянию на 1 мая инвентаризацию акцизных марок и до 1 июня обеспечить возврат акцизных марок предыдущего образца на госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" для дальнейшего их уничтожения.

Полиграфкомбинат "Украина" до 31 августа должен уничтожить марки старого образца, и обеспечить изготовление, бесплатный обмен и доставку акцизных марок нового образца продавцу до 31 августа.

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В пояснительной записке к проекту отмечается, что сейчас учет акцизной марки ведется в бумажном виде, что не позволяет осуществлять надлежащий контроль над оборотом алкогольных напитков торговых сетях.

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Напомним, значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине – это нелегальная продукция.

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