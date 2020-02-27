В Минфине рассказали о прошлогоднем дефиците бюджета

Появились официальные данные о дефиците бюджета и других важных показателях

Дефицит государственного бюджета страны в 2019 году вырос до 81 млрд грн. Такая информация обнародована в отчете о выполнении госбюджета за прошлый год, опубликованном в газете "Урядовый курьер". Ранее этот показатель составлял 78,05 млрд грн.

"Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" определен годовой предельный объем дефицита государственного бюджета в сумме 91,1 млрд грн. С учетом внесенных изменений в план по специальному фонду годовой плановый показатель дефицита госбюджета составил 99,6 млрд грн. Фактически, государственный бюджет в 2019 году был выполнен с дефицитом в сумме 81 млрд грн, что соответствует 81,3 процента годового планового показателя с изменениями", – сказано в сообщении.

При этом общий фонд государственного бюджета выполнен с фактическим дефицитом в сумме 68,8 млрд грн, что находится в пределах утвержденного годового показателя дефицита в сумме 69,6 млрд грн.

В 2019 году чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 2,5 млрд долларов, из которых 75% были направлены в реальный сектор.

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На конец прошлого года государственный долг составил 74,4 млрд долларов, из них государственный внешний долг составил 39,4 млрд долларов, государственный внутренний долг – 35 млрд долларов.

Гарантированный государством долг на конец прошлого года составил 10 млрд долларов, а общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 84,4 млрд долларов.

Также сообщается, что Министерство финансов 20 марта публично отчитается по выполнению государственного бюджета страны в 2019 году.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что причиной невыполнения доходной части бюджета стало укрепление гривни и низкий курс доллара. По данным Минфина, общие доходы бюджета с начала года составили 792,2 млрд грн, при том, что запланировано было собрать 843,66 млрд грн.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. Среди важных изменений – сокращение плана доходов на 20,4 млрд грн.

Эксперты объяснили новостям "Сегодня", как на курс влияют cезонные колебания и рыночные спекуляции.

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