В Минфине рассказали, сколько денег получили местные бюджеты

В январе-апреле 2020 органы местного самоуправления, которые должны более тщательно заниматься вопросами соцзащиты, получили из государственного бюджета 53,4 млрд грн межбюджетных трансфертов. Об этом рассказали в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

"Система бюджетного выравнивания, несмотря на пандемию, функционирует в обычном режиме. Основная часть этих средств была направлена ​​на образовательную, медицинскую и социально-экономическую сферы. За счет этого в регионах Украины содержатся учебные заведения, здравоохранения и осуществляются другие расходы", – рассказали в Минфине.

По структуре трансферты поделены следующим образом:

образовательная субвенция – 23,3 млрд грн;

медицинская субвенция – 14,6 млрд грн (в период за январь-март) и 0,8 млн грн субвенции на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения (в апреле);

базовая дотация – 4,4 млрд грн;

дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения – 2,6 млрд грн;

другие – 1,2 млрд грн.

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При этом за четыре месяца 2020 года местные бюджеты направили в государственный бюджет 2,9 млрд грн реверсной дотации.

Также за счет специального фонда государственного бюджета направлено субвенции в сумме 6,5 млрд грн на ремонт дорог.

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"Несмотря на то, что значительные расходы направляются для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 и ее последствиями, трансферты, предоставляемые из государственного бюджета местным бюджетам дают им возможность для надлежащего содержания бюджетных учреждений", – отметили в пресс-службе министерства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минсоцполитики готово пересмотреть ряд программ и добавить новые направления, но прежде консультируется с ведущими социологами о самых эффективных мерах преодоления бедности в Украине.

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А Министерство финансов пока не внесло предложений относительно запланированной на 2020 год налоговой реформы или изменения ее концепта, но работа предполагается в трех направлениях.

Напомним, в Украине создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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