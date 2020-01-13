В Минкульте платят миллионы своему руководству: подробности

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн гривен.

Согласно задекларированным 6 января 2020 года данным, министр Бородянский получил от Минкульта 27 декабря 2019 года 112 904 гривен.

Его первый заместитель министра Анатолий Максимчук получил в декабре 405 072 гривен, из-за чего дважды заполнял форму о существенных изменениях имущественного положения. 20 декабря он задекларировал зарплату, которую ему выдали 16 декабря, в размере 157 051 гривен, а 28 декабря – полученные 27 декабря еще дополнительные 248 021 гривен. На предыдущем месте работы, на канале СТБ и в "Старлайт Медиа", среднемесячный доход Максимчука был 164 000 гривен.

Заместитель министра Ирина Подоляк задекларировала 394 710 гривен дохода в декабре. 16 декабря она получила 154 232 грн, 27 декабря – еще 240 478 грн. При этом ее среднемесячный доход как народного депутата составлял 46 800 гривен.

Заместитель министра Владимир Шумилин 16 декабря получил 154 233 гривен. Однако 19 декабря он дважды задекларировал получения в октябре доходов от предпринимательской деятельности на общую сумму 260 000 гривен. В 2018 году Шумилин получил 217 760 гривен зарплаты в компаниях "Спортпроект" и "АТМ", среднемесячный доход его был 18 146 гривен.

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Заместитель министра культуры Алексей Сивирин получил в последнем месяце года 366 068 гривен. 16 декабря ему выплатили 151 051 гривен, а 27 декабря – еще 215 017 гривен. Его среднемесячный доход на прежнем месте работы составлял 113 519 гривен: в 2018 году Свирин получал зарплату в двух компаниях – "МакКинзи и компания Украины" и "Истван", в целом за год он получил 1 362 229 гривен.

Заместитель министра Светлана Фоменко 27 декабря получила 139 303 гривен зарплаты. Ее годовая зарплата составила 771 000 гривен, что в 92 раза больше годовой зарплаты ее мужа Дмитрия (8 299 гривен). Среднемесячный доход Фоменко в 2019 году составил 64 242 гривен.

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Государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев в декабре получил 497 709 гривен зарплаты двумя траншами: 99 589 гривен 13 декабря и 398 120 гривен 30 декабря. В 2018 год его среднемесячная заработная плата составляла 89 510 гривен.

Госсекретарь Минкульта Артем Биденко не декларировал за декабрь существенные изменения имущественного положения: либо его аванс и зарплата не превышает 101 000 гривен, обязательных для декларирования, либо он заполнит декларацию позже. В 2018 году среднемесячная зарплата Биденко составляла 65 000 гривен.

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Аналитики отмечают, что в сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. По данным проведенного экспертами опроса, зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу.

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