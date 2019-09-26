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В мире дешевеет нефть: что повлияло на рынок

26 сентября, 09:53

Аналитики назвали факторы, которые волнуют инвесторов

/ Фото: AFP

Цена на нефть, которая ранее упала ниже 63 долларов за Brent, замедлила темпы снижения после резкого обвала. Текущий тренд обусловлен ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки. Поддержку рынку оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:38 по киевскому времени составила 62,27 доллара за баррель, что на 0,12 доллара (0,19%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила 62,39 доллара за баррель.

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Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,12 доллара (0,21%) – до 56,37 доллара за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене до 56,49 доллара за баррель.

В тренде
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Сигналы ослабления напряженности в торговой сфере нивелировали поток негативных данных, который определял динамику рынка на этой неделе", – рассказал Bloomberg аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

По его словам, цены на нефть находились под давлением всю неделю на сообщениях, что Саудовская Аравия быстро восстанавливает производство нефти после атак дронов. 25 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня – 12 млн б/с – к ноябрю.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,41 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 190 тыс. баррелей.

Напомним, по итогам прошлой рабочей недели (16-20 сентября) рынок нефти вышел на рекордный рост с января-2019. Это было связано с атаками беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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Источники: Сегодня , Интерфакс

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