В мире растут цены на нефть: что происходит с черным золотом
Трейдеры объяснили рост котировок несколькими факторами
Нефтяной рынок завершает ростом вторую неделю подряд благодаря снижению добычи ОПЕК+ и сигналам о положительных сдвигах в торговых переговорах Китая и США. Так, с начала недели стоимость североморской нефти Brent поднялась на 1%, североамериканской WTI – на 2,3%.
Цена апрельских фьючерсов на Brent 22 февраля на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по киевскому времени составила 67,08 доллара за баррель.
Котировка фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 57,06 доллара за баррель.
"Всерьез усилились ожидания, что американо-китайские встречи приведут к соглашению. И сырьевые товары получают поддержку, поскольку они тоже являются предметом обсуждений на этих переговорах", – прокомментировал рост сырьевой трейдер NH Investment & Securities Хон Сунги.
Вместе с тем, потенциал роста ограничен из-за увеличения товарных запасов нефти в США пятую неделю подряд. Так, согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США выросли на 3,67 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 3,41 млн баррелей, максимальными темпами с марта прошлого года.
По оценкам компании Oil Movements, отслеживающей перемещение танкеров, поставки нефти ОПЕК к 9 марта снизятся на 260 тыс. баррелей в сутки – до 24,8 млн баррелей в сутки. Это должно поддержать цены на черное золото.
Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.
При этом ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
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