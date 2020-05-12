В мире заметно подорожала нефть: цена Brent превышала 30 долларов

Котировки нефти растут после падения днем ранее на фоне планов Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу.

Так, к 10:30 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,44 доллара (1,48%), до 30,07 доллара за баррель. Чуть позже стоимость эталонной марки вновь опустилась ниже психологической отметки, но все же сохранила тенденцию к росту. Июньские фьючерсы на WTI к 10:30 подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,61 доллара (2,53%) – до 24,75 доллара за баррель.

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Несмотря на то, что действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть другие страны к дополнительному сокращению добычи, сами по себе они указывают на сохранение низкого спроса на нефть в мире, говорится в обзоре AxiCorp.

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"Заявление Эр-Рияда не смогло впечатлить рынки, поскольку ясно, что добыча сокращается из-за недостаточного спроса, – сказал MarketWatch главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. – Если нет покупателей нефти, то у рынка нет причин радоваться снижению добычи".

Трейдеры по-прежнему обеспокоены недостатком мощностей нефтехранилищ и опасаются второй волны пандемии коронавируса, учитывая очередные скачки числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии в последние дни, говорят эксперты AxiCorp.

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Как сообщалось, министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства.

Напомним, 1 мая вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Соглашение предполагает сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии – для них этот показатель составляет 11 млн б/с. При этом в мире заканчиваются емкости для хранения нефти. У побережья США уже собрались десятки танкеров – им некуда отгружать сырье:

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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