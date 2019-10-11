В Нацбанке назвали условия для роста экономики на 7% в год

/ Фото: пресс-центр НБУ

Кабинет министров планирует за пять лет повысить ВВП Украины на 40%. Также звучали заявления, что стране необходим ежегодный рост экономики не менее чем на 7%. В Национальном банке (НБУ) считают, что для выполнения этого плана нужно многое сделать.

"Что нужно сделать, чтобы обеспечить рост на 7% в год? За счет потребления этого не достичь. Драйвером должны быть инвестиции. У нас, например, отношение доли инвестиций в ВВП составляет 17-18%. А в других странах с темпами роста ВВП выше 5% соотношение доли инвестиций к ВВП достигает 25-30%. То есть темпы роста инвестиций нужно обеспечивать на уровне 20% в год. А для этого нужны структурные реформы", – цитирует пресс-служба НБУ замглавы регулятора Дмитрия Сологуба.

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Напомним, ранее Кабмине обновленный консенсус-прогноз по основным макроэкономическим показателям. Эксперты Министерства развития экономики полагают, что рост ВВП Украины по итогам 2019 года составит 3,2%.

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Как сообщалось о росте экономики Украины на 5-7% ежегодно также заявлял президент Владимир Зеленский. Что об этом думают эксперты, читайте в материале сайта "Сегодня" – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

А о том, какие показатели Кабмин Алексея Гончарука закладывает в проект бюджета на следующий год, узнавайте из нашего сюжета:

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