В Нацбанке заговорили о жестком экономическом сценарии: при каком условии его не будет

Если Украина не заключит новой программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, нашу страну ожидает жесткий макроэкономический сценарий. Об этом заявили члены правления Национального банка коллегам из Американской торговой палаты во время диалога, состоявшегося в Zoom.

"Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП. Благодаря реформам предыдущих лет украинская экономика более сбалансирована и подготовлена ​​к кризису. Кроме этого, мы не так зависим от международного туризма и производственных цепей, как многие другие страны", – сообщили в пресс-службе НБУ со ссылкой на участников встречи.

Там добавили, что кризис, разгоревшийся из-за пандемии коронавируса, удешевил для Украины импорт энергоносителей, а спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизится незначительно.

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В то же время макроэкономические сценарии без программы с МВФ являются достаточно жесткими в том числе и с точки зрения падения ВВП.

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Напомним, по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%. Ранее ожидалось, что в 2020 году рост ускорится, однако в обновленном макроэкономическом прогнозе правительство ожидает падения ВВП Украины на 4,8%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина в шаге от подписания новой кредитной программы сотрудничества с МВФ на 8 млрд долларов. И нашему государству нужно поспешить, чтобы получить эти деньги, потому что в условиях пандемии коронавируса и глобальной рецессии, уже 80 стран обратились за помощью к МВФ.

Помимо этого, готов оперативно выделить не менее 2 млрд долларов, что позволит практически сразу же направить средства на борьбу с эпидемией коронавируса. Свое финансирование Украине вместе с МВФ могут предложить Евросоюз (500 млн долларов) и Всемирный банк (1 млрд долларов).

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