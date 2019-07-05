В "Нафтогазе" началась проверка из-за цен на газ

О начале аудита сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Счетная палата (CП) начала аудит компании "Нафтогаз Украины" – она проверит эффективность управления объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе, которые "имеют финансовые последствия для государственного бюджета". Об этом 5 июля написал председатель СП Валерий Пацкан.

"Об этом я сегодня заявил на заседании правительства и отметил недопустимость препятствования деятельности наших аудиторов. Если нет – будем принимать другие меры, приглашать правоохранительные органы. Мы рассчитываем на поддержку Кабмина в этом вопросе", – отметил он.

Пацкан добавил, что в июне премьер-министр Владимир Гройсман обратился в Счетную палату и другие органы относительно проверки формирования цены на газ в связи с повышением ее стоимости для населения.

"Общество ждет от всех нас эффективной работы и четких ответов на многие вопросы в этой сфере", – заключил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что цена на газ для населения, которую установил на июнь "Нафтогаз" без НДС, стоимости доставки и наценки поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м. Это произошло из-за решения правительства изменить механизм формирования цены для населения и теплокоммунэнерго. При этом конечная цена на газ отличается в каждом регионе Украины.

Позже в Кабинете министров анонсировали новое снижение цен на газ:

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