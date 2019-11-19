В Нафтогазе объяснили, почему отказ от претензий к Газпрому экономически нецелесообразен

Только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет, - заявил Витренко

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Предложенный ПАО "Газпромом" вариант отказа НАК "Нафтогаз Украины" от уже выигранных трех млрд долларов в Стокгольмском арбитраже в обмен на "скидку" при покупке газа экономически нецелесообразен.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если посчитать, то эта "скидка" (в цене на газ – Ред.), о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с три млрд долларов, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже про новые иски", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

"То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", – добавил Витренко.

Реклама

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК 2,56 млрд долларов. "Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

В то же время "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту его активов в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около 2,5 млрд долларов.

"Нафтогаз" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" около трех млрд долларов (2,6 млрд долларов плюс проценты – Ред.) до конца 2020 года.

Как писали новости "Сегодня", "Газпром" сообщил, что направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта на транзит газа или заключении нового – сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 году. При этом условием для продления или заключения контракта является "отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств".

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков.

Напомним, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. Украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама