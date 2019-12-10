В "Нафтогазе" рассказали, как Украина может зарабатывать на хранилищах газа

/ Фото: Укртрансгаз

Подземные хранилища газа (ПХГ) Украины имеют значительный потенциал для коммерчески успешной работы. Об этом заявил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов.

"Однозначно, существуют все предпосылки сделать этот бизнес успешным", – сказал он.

По его словам, эта услуга востребована рынком, независимые европейские трейдеры уже хранят в ПХГ Украины достаточно большие объемы газа, которые они закачали летом этого года.

"У Украины самые большие мощности по хранению газа. Чем они важны? Производство газа в мире идет равномерно в течение года. Плюс-минус одни и те же объемы, включая США и страны Ближнего Востока. А потребление является сезонным. То есть в первом и четвертом кварталах пики потребления, а летом – просадка. Летнее мировое производство газа необходимо где-то хранить, и у Украины огромный потенциал для коммерциализации своих хранилищ", - пояснил Фаворов.

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Топ-менеджер компании добавил, что правление компании на ближайшем заседании наблюдательного совета представит стратегию развития этого бизнеса.

Как сообщалось, на конец сентября 2019 года 32 трейдера хранили в ПХГ Украины 6,7 млрд куб. м газа в режиме "таможенного склада", из них чуть более 2 млрд куб. м – европейские компании.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Тем временем запасы зимнего газа в Украине продолжают сокращаться. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 7 ноября составил 20,25 млрд куб. м, тогда как 30 ноября в ПХГ было 20,76 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 9 декабря.

В целом газовые хранилища заполнены на 65%. На момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отопление для населения. О чем говорили, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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