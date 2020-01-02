В "Нафтогазе" сравнили новое соглашение с "Газпромом" с контрактом 2009 года

Контракт на транзит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной

/ Фото: Сегодня

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сравнил новое соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа с предыдущим контрактом.

"Сравнение с контрактом 2009 года. Начну с того, что предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств "качай или плати". При правильном и своевременном уведомления со стороны "Газпрома" он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки", – написал Витренко у себя в Facebook.

Он также напомнил, что контракт на транзит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной.

"Ну и даже если посмотреть на фактические данные, то увидим, что до того, как мы кардинально изменили ситуацию, Украина платила за газ из России в среднем на 5 млрд долл больше чем получала за транзит. Если бы мы сейчас взяли на себя такие же обязательства – "Газпром", у меня нет оснований для сомнений, с удовольствием бы продолжил действие текущего контракта на 110 млрд кубометров", – отметил Витренко.

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Исполнительный директор "Нафтогаза" также напомнил, что плата за организацию транзита, указанная в новом контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией.

"Если сравнивать с предыдущим контрактом на транзит, то важно понимать, что прямое сравнение некорректно из-за изменения принципов. По старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту – за забронированные мощности на точках входа и выхода", – написал он.

По словам Витренко, для Украины новый принцип является более выгодным, а гарантированные доходы от транзита составят более 7,2 млрд долл. за пять лет.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров к 2020 году и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров в 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей Газпром заплатит не менее 32 долл.", – написал он.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что благодаря подписанному с Россией контракту на транзит газа Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписание контракта означает энергетическую безопасность страны и благосостояние украинцев, а в глазах Европы Украина утвердилась в качестве надежного партнера. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что соглашение России и Украины позволит снизить цену на газ в Украине.

Как сообщал ранее сайт "Сегодня", срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

Ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. По достигнутому компромиссу "Газпром" заплатил 2,9 млрд долларов живыми деньгами – это компенсация по решению Стокгольмского арбитража. А Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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