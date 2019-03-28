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В Пенсионном фонде отчитались о повышении пенсий украинцев за год

Сегодня, 18:11

Средний размер пенсии в 2018 году вырос почти на 167 грн

Фото: Верховная Рада
Фото: Верховная Рада.
В Пенсионном фонде отчитались о повышении пенсий украинцев за год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cf0/36a/5c9cf036a5dee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cf0/36a/5c9cf036a5dee.jpg Экономика Средний размер пенсии в 2018 году вырос почти на 167 грн

Средний размер пенсии в Украине в 2018 году увеличился на 166,51 грн – с 2479,15 грн на 1 января 2018 года до 2645,66 грн на 1 января 2019-го.

Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда (ПФ) Евгений Капинус, представляя отчет о работе и выполнении бюджета ПФ в 2018 году в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, сообщает 28 марта пресс-служба парламента.

По его словам, в прошлом году пенсии выросли у 544,6 тыс. военных пенсионеров (средний размер повышения составил 1459,15 грн), а также у 3 млн работающих пенсионеров, в том числе у 2,7 млн из них – автоматически с 1 апреля 2018 года.

Капинус также сообщил, что с 1 июля и с 1 декабря состоялся перерасчет пенсий из-за изменения прожиточного минимума.

Он добавил, что минимальная пенсия по возрасту выросла с 1452 грн на 1 января 2018 года до 1497 грн на 1 января 2019-го.

При этом, как отметил Капинус, по состоянию на 1 января 2019 года на учете в ПФ находилось 11,47 млн пенсионеров – на 255 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что размер пенсий в Украине по итогам перерасчета, который был проведен в марте 2019 года, увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен).

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, как выросли пенсии. Наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. При этом средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.


Кроме того, "Сегодня" разбирались, реально ли добавить еще одну выплату для пенсионеров: "Пенсионерам сулят 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность".

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Тег пенсии, Пенсионный фонд, Капинус

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