В Пенсионном фонде рассказали, сколько денег выплатили пенсионерам в июне

В Украине, где не планируют повышать пенсионный возраст, согласно утвержденному графику продолжается финансирование пенсионных выплат за июнь. По состоянию на 18 июня 2020 года выплатили 74,6% пенсий. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

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"На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,5 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 29 млрд грн", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Кабмине считают, что наибольшим приоритетом для государства является введение накопительной системы пенсий. Через 10-15 лет будут сложности с пенсионными выплатами. Планируется вводить второй и третий уровень пенсионной реформы.

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При этом будет пересматриваться уровень минимальной зарплаты и потребительская корзина.

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. То есть деньги пенсионеров – это налоги тех, кто работает. Пенсионеров у нас – более 11 миллионов, а работников – только 10 миллионов, и из-за коронавируса безработных среди них стало больше. Поэтому дефицит Пенсионного фонда с 2016 года постоянно растет и уже достиг 172 млрд гривен. В Кабмине предлагают ввести второй уровень пенсионной системы – накопительный.

Недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты". Документ еще предстоит одобрить во втором чтении, и если это произойдет, национальный почтовый оператор получит право расширить перечень услуг. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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