В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроект

Правительство РФ намерено запретить перевод денег лицам, против которых применены экономические санкции

В дополнение к уже принятым санкциям против Украины в России подумывают о введении новых экономических мер в отношении нашей страны, а правительство РФ уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект, сообщает ТАСС.

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Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа "О мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список.

Кроме того, на ЦБ и федеральные органы исполнительной власти РФ возлагается обязанность по предоставлению в российский минфин отчетов о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

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Напомним, 17 декабря 2019 года Россия ввела новые санкции против Украины , расширив список товаров, запрещенных для экспорта в РФ, а также внесла в "черный список" украинцев, против которых Кремль ввел санкции.

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Ранее сообщалось, что 23 декабря в России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие.

Напомним, в ответ на агрессию Росси против Украины, страны Запада каждые полгода продолжают экономические санкции в отношении РФ.

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