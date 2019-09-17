Эксперты рассказали о последствиях запуска "Северного потока – 2" для Украины

Фото: nord-stream2.com

Прекращение использования украинской системы газопроводов не только лишает Украину значительных поступлений в бюджет – 3 миллиарда долларов ежегодно – но и делает ее уязвимой. Об этом заявил энергетический эксперт, а в прошлом работник TNK-BP, Илья Заславский во время круглого стола на тему "Холодная зима – 2020? Как Украины победить Россию в газовом фронте".

Как отмечали украинские лидеры, если России транзит газа через Украину станет ненужным, уже ничего не сдержит полномасштабной российской агрессии. В то же время это делает страны ЕС менее заинтересованными в том, чтобы помогать Украине ее сдерживать. В России попытаются сделать этот процесс необратимым, говорит Заславский.

"Если будет разрешен "Северный поток – 2", у Украины просто не будет средств и оснований поддерживать ГТС. Некоторые российские чиновники говорили, что они хотят ее вообще разобрать – компрессорные станции, трубопроводы. Я предполагаю, как только россияне получат все разрешения на "Северный поток – 2", они начнут активно уничтожать существующий маршрут, чтобы даже возможности не было транспортировать газ через Украину", – говорит он.

В консорциуме "Северный поток" построение газопровода объясняют исключительно экономическими целями: резким падением добычи газа в Европе, лучшей альтернативой чем, по их мнению, российский газ. Там утверждают, что "Северный поток – 2" не угрожает энергетической безопасности стран Восточной Европы, а наоборот – ее улучшает и создает мощный внутренний рынок для всех.

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По мнению экспертов, последним козырем в попытках остановить строительство "Северного потока – 2" могут стать американские санкции. Принятый в 2017 году закон "Противостояние противникам Америки путем санкций", дал возможность Администрации США ограничивать источники финансирования для построения газопровода.

В Конгрессе обещают принять до конца года законопроект, который вводит целевые санкции против судов, прокладывают подводные трубопроводы для строительства "Северного потока – 2".

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Напомним, в июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Уже в четверг, 19 сентября, в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта о транзите российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает 31 декабря этого года. Украина при поддержке ЕС, предложила России заключить контракт на 10 лет, согласно которому украинская ГТС будет транспортировать 60 млрд кубометров газа ежегодно, с возможностью дополнительного транзита 30млрд кубометров.

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