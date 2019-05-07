В России назвали имена арестованных по делу о "грязной" нефти

Трое из четырех фигурантов дела собираются обжаловать свое задержание

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

В России Самарский районный суд арестовал до 29 июня фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", по которому задержаны четыре человека.

В суде сообщили, что речь идет о Сергее Баландине, Светлане Балабай, Рустаме Хуснутдинове и Владимире Жоголеве. Балабай является гендиректором ООО "Нефтеперевалка", а Жоголев – гендиректором ООО "Петронефть Актив".

Фигурантам инкриминируется преступление по статье "самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору" (ч.4 ст.215.3 УК РФ).

В суде уточнили, что трое из арестованных уже обжаловали свои аресты.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы. Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии, а ряд стран, включая Украину, прекратили транзит по нефтепроводу "Дружба".

2 мая Беларусь получила из РФ качественное сырье. Однако в нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти:

"Укртранснафта" уже заявила о готовности возобновить транспортировку нефти в Европейский Союз.

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