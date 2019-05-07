Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,5
29,67
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В России назвали имена арестованных по делу о "грязной" нефти

7 мая, 16:57

Трое из четырех фигурантов дела собираются обжаловать свое задержание

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko/Illustration.

В России Самарский районный суд арестовал до 29 июня фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", по которому задержаны четыре человека.

В суде сообщили, что речь идет о Сергее Баландине, Светлане Балабай, Рустаме Хуснутдинове и Владимире Жоголеве. Балабай является гендиректором ООО "Нефтеперевалка", а Жоголев – гендиректором ООО "Петронефть Актив".

Фигурантам инкриминируется преступление по статье "самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов группой лиц по предварительному сговору" (ч.4 ст.215.3 УК РФ).

В суде уточнили, что трое из арестованных уже обжаловали свои аресты.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы. Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии, а ряд стран, включая Украину, прекратили транзит по нефтепроводу "Дружба".

2 мая Беларусь получила из РФ качественное сырье. Однако в нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти:


 

"Укртранснафта" уже заявила о готовности возобновить транспортировку нефти в Европейский Союз.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нефть, суд, аресты, нефтепровод, РФ, нефтепродукты, нефтепровод дружба

Вы сейчас просматриваете новость " В России назвали имена арестованных по делу о "грязной" нефти". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Эмбарго не будет": Россия выдала первое разрешение на экспорт бензина в Украину

Сегодня, 09:20

По словам участников рынка, следующий документ уже на подходе

Чего ждать от бензина в мае: прогноз цен на топливо в Украине

Сегодня, 07:19

На цену нефтепродуктов могут повлиять давление Трампа на ОПЕК и российские ограничения

Скандал с российской нефтью: Беларусь получила чистое сырье

2 мая, 17:00

Загрязненное черное золото вытеснили в резервуары "Унечи"

Россия повысила пошлины на нефть

2 мая, 10:12

Экспортные "расценки" изменились с 1 мая, сжиженный газ остался с нулевой пошлиной

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Куркума спасет больные суставы

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

"Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как живым остаться"

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Бедняк стал миллионером и оригинально поздравил односельчан

Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

Сегодня, 07:51

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Перед ним вставали на колени даже зеки

Шарапова против Серены на красной дорожке. У кого страннее наряд?

Как желатин спасает наши суставы