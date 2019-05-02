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В нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти

2 мая, 22:23

Из-за отсутствия чистой нефти белорусские НПЗ работают на минимальных мощностях

Фото: Pixabay

В нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 млн тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. 

"По предварительной оценке, общий объем нефти, которая не соответствует параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около 5 млн тонн", – сообщил главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Сейчас в трубопроводе на белорусской территории до сих пор находится нефть с превышением норматива по содержанию хлорорганики", – сообщили в пресс-службе государственного концерна Беларуси "Белнефтехим".

Из-за отсутствия чистой нефти белорусские НПЗ работают на минимальных мощностях, сама же страна ограничивает экспорт нефтепродуктов, в частности дизтоплива и бензинов.

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Накануне сообщалось, что после скандала с качеством российской нефти соответствующее стандартам черное золото поступит на территорию Беларуси не ранее 23:00 2 мая. Прокачка качественный нефти в направлении Беларуси началась вечером 29 апреля.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, так как сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен. 

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Дефицита топлива не будет: эксперт успокоил автолюбителей". 

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Таким образом, после остановки транзита через Украину и Польшу работа нефтепровода фактически заблокирована.

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Тег нефть, экспорт, дружба, Белнефтехим

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Источник:

Интерфакс

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