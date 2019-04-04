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В России отреагировали на обновленную Газовую директиву ЕС

Сегодня, 16:36

Чижов считает, что "Северный поток – 2" будет достроен в срок

Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Фото: REUTERS/Axel Schmidt.
В России отреагировали на обновленную Газовую директиву ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/606/401/5ca606401b24e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/606/401/5ca606401b24e.jpg Экономика Чижов считает, что "Северный поток – 2" будет достроен в срок

Газопровод "Северный поток 2", который должен протянуться из России в Германию, будет построен в срок, несмотря на принятие Европарламентом обновленной Газовой директивы ЕС.

Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью одному из российских телеканалов.

По его словам, представители концерна Nord Stream 2 AG, реализующего проект строительства "Северного потока – 2", не видят непреодолимых препятствий.

"Поэтому, я думаю, что с достаточной долей уверенности можно сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок", – сказал Чижов.

Напомним, 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву, которая позволит расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока — 2".

Как позитивное голосование повлияет на российский "Газпром", "Сегодня" узнали у экспертов. По мнению экономиста Александра Охрименко, Газовая директива ставит под контроль Европы сам "Газпром", поскольку по сути она направлена на уничтожение его статуса как монополиста.

Подробнее читайте в материале: "Cделает ли Газовая директива "Газпром" более сговорчивым: эксперты оценили решение ЕС".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2". 


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Тег ЕС, чижов, Северный поток 2, газовая директива

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Источник:

Интерфакс

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