В России разрешили засекретить данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму
Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев
Правительство России разрешило закрывать данные в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о компаниях, работающих в оккупированном Крыму.
Соответствующее постановление, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 6 июня, было опубликовано на официальном портале правовой информации 10 июня.
Правительство определило компании, доступ к сведениям о совладельцах, руководителях и лицензиях которых может быть ограничен в ЕГРЮЛ:
- компании, в отношении которых действуют иностранные санкции;
- компании, которые относятся к категории уполномоченных банков для государственного оборонного заказа РФ;
- компании, которые зарегистрированы или имеют филиалы / представительства в оккупированном Крыму.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что исследовательская организация "Левада-центр" спросила россиян, в какой мере они готовы платить за присоединение Крыма к России. Самым популярным ответом стал "Совершенно не готов" – 36%.
По данным СМИ, в Европейской комиссии предложили продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя.
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