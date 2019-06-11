В России разрешили засекретить данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев

Фото: Правительство РФ.

Правительство России разрешило закрывать данные в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о компаниях, работающих в оккупированном Крыму.

Соответствующее постановление, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 6 июня, было опубликовано на официальном портале правовой информации 10 июня.

Читайте также Заигрывание на темах Донбасса и Крыма: почему их опасно использовать на выборах

Правительство определило компании, доступ к сведениям о совладельцах, руководителях и лицензиях которых может быть ограничен в ЕГРЮЛ:

компании, в отношении которых действуют иностранные санкции;

компании, которые относятся к категории уполномоченных банков для государственного оборонного заказа РФ;

компании, которые зарегистрированы или имеют филиалы / представительства в оккупированном Крыму.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что исследовательская организация "Левада-центр" спросила россиян, в какой мере они готовы платить за присоединение Крыма к России. Самым популярным ответом стал "Совершенно не готов" – 36%.

По данным СМИ, в Европейской комиссии предложили продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России разрешили засекретить данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"