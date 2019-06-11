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В России разрешили засекретить данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму

11 июня, 14:11

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев

Фото: Правительство РФ
Фото: Правительство РФ.

Правительство России разрешило закрывать данные в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о компаниях, работающих в оккупированном Крыму.

Соответствующее постановление, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 6 июня, было опубликовано на официальном портале правовой информации 10 июня.

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Правительство определило компании, доступ к сведениям о совладельцах, руководителях и лицензиях которых может быть ограничен в ЕГРЮЛ:

  • компании, в отношении которых действуют иностранные санкции;
  • компании, которые относятся к категории уполномоченных банков для государственного оборонного заказа РФ;
  • компании, которые зарегистрированы или имеют филиалы / представительства в оккупированном Крыму.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что исследовательская организация "Левада-центр" спросила россиян, в какой мере они готовы платить за присоединение Крыма к России. Самым популярным ответом стал "Совершенно не готов" – 36%.

По данным СМИ, в Европейской комиссии предложили продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя.

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Тег Россия, Медведев, Крым

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Источник:

Сегодня

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