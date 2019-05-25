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Киев направил Москве ноту протеста из-за приезда главы Госдумы РФ в Крым

25 мая, 16:56

Володин приехал в Крым без согласования с Украиной

Вячеслав Володин (в центре). Фото: Госдума РФ
Вячеслав Володин (в центре). Фото: Госдума РФ.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина во временно оккупированный Россией Крым. Об этом 25 мая сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В связи с этим украинская сторона направила ноту протеста в МИД РФ.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения так называемого "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 

Володин приехал в Крым 24 мая. На сайте Госдумы говорится, что он выступил в ходе заседания совета по развитию цифровой экономики.

В марте он заявил, что Украина якобы должна заплатить Крыму за "нанесенный в течение 25 лет ущерб". В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сказал в комментарии "Сегодня", что заявление Володина – "чисто пропагандистские игры".

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Тег Крым, госдума, Госдума РФ, нота, МИД Украины, нота протеста, Володин

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