Рекордный процент россиян не готов платить за оккупацию Крыма – опрос

Опрос проводил "Левада-центр"

Фото: Pixabay

"Левада-центр" также спросил россиян, в какой мере они готовы платить за присоединение Крыма к России.

Самым популярным ответом стал "Совершенно не готов" – 36%, это рекордный показатель в подобных опросах "Левада-центра", начиная с марта 2014 года.

На втором месте – "В какой-то мере" – 26% (в марте 2016 года так ответили 32% респондентов). Варианты "В полной мере" и "В значительной мере" выбрали лишь 7% и 9% соответственно. Наконец, 17% выбрали ответ "Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан", а 5% затруднились ответить.

Опрос проведен "Левада-центром" 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Как мы писали ранее, в России был проведен опрос о доверии президенту РФ Владимиру Путину. Оказалось, что трое из пяти россиян в той или иной мере не доверяют премьер-министру своей страны Дмитрию Медведеву, а каждый третий не верит главе государства Владимиру Путину.

Согласно опубликованным 17 мая результатам опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), о недоверии главе российского правительства заявили 60% респондентов, тогда как доверяют ему лишь 32% респондентов.

Недовольство работой Медведева выразили 48% участников опроса, тогда как устраивает он лишь 30%.

В то же время, работой президента Путина недовольны 26% российских граждан и еще 31% признались, что не доверяют хозяину Кремля.

Напомним, что в феврале рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путина в январе 2019 года обновил антирекорд, упав до уровня 32,2%.

Кроме того. по данным "Левада-центра", уже более половины россиян выступают за отставку правительства Дмитрия Медведева.

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