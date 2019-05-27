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Стало известно, сколько "грязной" нефти Беларусь вернула России

27 мая, 19:07

Белорусская компания отчиталась, что прокачка чистой нефти идет по графику

Фото: "Белнефтехим"
Фото: "Белнефтехим".

Беларусь c 24 мая начала транспортировку загрязненной российской нефти в направлении линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча" в Брянской области РФ. По состоянию на 00.00 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн "грязного" топлива.

Об этом сегодня информирует пресс-служба белорусского государственного концерна "Белнефтехим".

Транспортировка нефти, накопленной в резервуарах белорусской ЛДПС "Мозырь", идет в направлении РФ по второй ветке трубопровода "Дружба".

Прокачка чистой нефти в направлении Мозырского нефтеперерабатывающего завода и в украинском направлении ведется в плановом режиме согласно графикам, добавили в компании.

"Введется строгий контроль качества на каждой стадии выпускаемой товарной продукции, а также жесткий контроль входного нефтяного сырья", – сказано в сообщении.

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. 

В апреле Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

Компания "Укртранснафта" 11 мая возобновила транзит европейским потребителям по "Дружбе", а 17 мая заявила о временной приостановке прокачки нефти. В компании отметили, что европейская сторона должна провести подготовительную работу по приему "грязного" топлива в свои резервуары. 21 мая Украина возобновила прокачку по "Дружбе".

Отметим, что 14 мая состоялся очередной этап переговоров, в которых участвовали представители "Укртранснафты", российской "Транснефти", венгерской группы MOL и словацкой Transpetrol. В украинской компании заявили, что будут добиваться компенсации за нанесенный ущерб.

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Тег нефть, Россия, Беларусь, нефтепровод дружба, Белнефтехим

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