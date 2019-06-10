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В России заговорили о нефти по 30 долларов: названо условие обвала цен

10 июня, 15:25

Силуанов уверен, что риск для рынка черного золота остается существенным

Фото: REUTERS/Natalya Chumakova
Фото: REUTERS/Natalya Chumakova.

Растущие цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель – до 30 долларов за баррель. Такое предостережение озвучил министр финансов России Антон Силуанов.

Он объяснил, что нефть резко подешевеет, если ОПЕК+ не договорится об ограничении добычи черного золота. Решение нужно принять уже летом-2019.

"Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены [на нефть] могут упасть ниже 40, и к 30 долларам за баррель", — сказал Силуанов.

Напомним, соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки истекает в июне-2019. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече. Мониторинг ОПЕК+ в Саудовской Аравии завершился 19 мая решением продолжить консультации до июня.

Принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана. К тому же найти общее понимание о будущем сделки за месяц с небольшим должны Россия и Саудовская Аравия.

Ранее в ОПЕК также отчитались, как на стоимость нефти повлиял скандал вокруг "Дружбы". Подробнее о скандале с транзитом российского черного золота – в сюжете новостей "Сегодня":

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Тег нефть, Россия, ОПЕК, соглашение, сделка, цена на нефть, цены на нефть, добыча нефти

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Источник:

ТАСС

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