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В России заявили о начале поставок чистой нефти в Венгрию

29 мая, 15:31

О запуске перекачки кондиционной нефти рассказали в "Транснефти"

Фото: "Транснефть"
Фото: "Транснефть".

Чистая нефть из России дойдет до Венгрии по южной ветке нефтепровода "Дружба" вечером 29 мая. Об этом заявил советник президента российской компании "Транснефть" Игорь Демин.

По его словам, на венгерском пункте сдачи нефти "Фенешлитке" в 00.10 по местному времени (01.10 по киевскому времени) запустилась перекачка.

"Расчетное время подхода кондиционной нефти – 18.00 (19.00 по Киеву. – Ред.)", – сказал он.

Напомним, нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В конце апреля Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Окончательно транзит был восстановлен 21 мая.

Отметим, что российская сторона подтвердила факт загрязнения нефти. На прошлой неделе была согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита топлива в Европу: Беларусь возвращает "грязную" нефть реверсом в Россию, а прокачка кондиционной нефти по северной ветке "Дружбы" в Польшу возобновится 9-10 июня.

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Тег нефть, Венгрия, нефтепровод дружба, транснефть

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Интерфакс

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