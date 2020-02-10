В СЕТАМ назначили нового руководителя: подробности

В Министерстве юстиции определились с кандидатурой руководителя Системы электронных торгов арестованным имуществом (ГП "СЕТАМ"). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Исполняющим обязанности гендиректора ГП "СЕТАМ" назначили Николая Писанчина.
В приказе министерства №557 от 7 февраля 2020 года сказано, что исполнение обязанностей генерального директора ГП "СЕТАМ" с 10 февраля 2020 года возложено на заместителя генерального директора по юридическим вопросам ГП "СЕТАМ" Писанчина Николая Михайловича.
Писанчин закончил Одесский юридический институт НУВД в 2003 году, затем стал аспирантом кафедры гражданского процесса в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Позже занимал руководящие должности в промышленном секторе.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что 4 февраля глава ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев заявил об уходе в оставку. Решение было внезапным. О своем уходе топ-менеджер объявил во время пресс-конференции, посвященной пятилетним итогам работы системы.
Напомним, ГП "СЕТАМ" с октября 2018 года были реализованы 2692 земельных участка на общую сумму 187 млн гривен.
Сайт "Сегодня" писал о том, что стоимость имущества, проданного ГП "СЕТАМ", превысила 11 млрд гривен.
Также мы рассказывали о самых интересных лотах "СЕТАМ" и выясняли, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.
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