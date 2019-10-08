В Швеции стартуют слушания по апелляции "Газпрома" на решение Стокгольма

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Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) завтра, 9 октября, начнет слушания по решению Стокгольмского арбитража против российского "Газпрома". Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати". Из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" около 80 млрд долларов. Неудивительно, что они хотят его обжаловать", – отметил он.

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На вопрос в комментариях, будут ли завтра какие-то конкретные решения, Витренко ответил: "Нет, решение апелляционного суда будет через пару месяцев".

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Ранее топ-менеджер "Нафтогаза" заявил, что без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту за транзит украинцы должны были бы заплатить "Газпрому" более 73 млрд долларов по обязательствам "бери или плати" за 2012-2018 годы и около 4 млрд долларов за газ, поставленный в 2014-2015 годах.

Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

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