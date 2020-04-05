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В "Слуге народа" комментируют возможный запрет экспорта продовольствия: детали

5 апреля, 18:02

Виктория Подолянец

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя и других зерновых

Несмотря на то, что в ООН вскоре прогнозируют сбои в глобальных цепочках поставок пищевой продукции, в парламенте полагают, что продовольственной безопасности Украины ничто не угрожает, а оснований для запрета экспорта зерновых нет. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский.

"Украина не только полностью обеспечивает собственные потребности во всех социально значимых продуктах питания, но и является одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя, сои", – цитирует его пресс-служба фракции "Слуга народа" в субботу.

Сольский отметил, что Украина производит 28,3 млн тонн пшеницы, потребляет около 8 млн тонн.

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"По состоянию на 1 апреля 2020 года мы экспортировали 17,7 млн тонн пшеницы. Поэтому до конца июня в нашем запасе около 2,5 млн тонн пшеницы для экспорта", – указал он.

Депутат пояснил, что аналогичная ситуация с другими зерновыми, например, с кукурузой.

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"На внутреннем рынке на 1 апреля доступно 8,5 млн тонн кукурузы при необходимости во внутреннем потреблении до конца текущего маркетингового года 1,8 млн тонн и необходимости в переходных остатках 1 млн тонн. Как результат – 5,7 млн тонн доступно для экспорта в течение апреля-июня 2020 года. То же самое – с ячменем: для экспорта в апреле-июне доступно 0,7 млн тонн", – пояснил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 27 марта Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов столицы в связи с последним подорожанием продовольствия.

В Украине запретили экспорт гречки до 1 июля и планируют нарастить ее производство.

Эксперты уверены, что сейчас главная задача страны и народа – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома.

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Источник: Интерфакс-Украина

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