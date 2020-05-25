В "Слуге народа" рассказали, когда Украина сможет обойтись без кредитов МВФ

В перспективе трех-четырех лет Украина может отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНИАН.

"В среднесрочной перспективе (три-четыре года) наша цель в кредитной политике – прекратить кредитование у Международного валютного фонда, выплатив ему все причитающиеся долги. Это вполне реально", – сказал он.

По словам Гетьманцева, "мы должны заменять дорогие кредиты на дешевые, короткие – на длинные".

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"Уменьшать объем долга настолько, насколько это возможно, и увеличивать гривневую часть в структуре государственного долга", – добавил Гетманцев.

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Он напомнил, что достигнута предварительная договоренность по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 млрд долл., первый транш ожидается получить в течение двух-трех недель.

"В отношении МВФ речь идет о программе на 18 месяцев на сумму около пяти миллиардов долларов. Я не готов сейчас говорить об остальных суммах от других организаций, но ведутся переговоры и со Всемирным банком, и с Еврокомиссией о предоставлении средств. И очень важно, что мы не считаем получение средств от международных партнеров какой-либо победой с нашей стороны. Мы прекрасно понимаем, что это, к сожалению, вынужденная мера, которая спровоцирована кризисом и которая необходима, чтобы выйти из него с наименьшими потерями", – добавил глава профильного комитета.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина сможет получить новый кредит МВФ.

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