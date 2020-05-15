Украине пока что нельзя разрывать отношения с МВФ: Саакашвили объяснил почему

Страна должна прийти к тому, что помощь извне ей больше не понадобится

Украине не следует отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом, но стоит двигаться к тому, чтобы Киев больше не нуждался в услугах этой организации.

Об этом на своей странице в Facebook 15 мая заявил председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.

"Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция в отношении МВФ. Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, поскольку Украине нужны деньги – и особенно во время кризиса, более того, МВФ способствовал продвижению некоторых столь необходимых реформ", – пишет Саакашвили.

Реклама

Он подчеркнул, что на на данном этапе он поддерживает усиление тех связей, которые поспособствуют реализации реформ в Украине.

"Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы дойдем до того, что помощь МВФ больше не понадобится, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ. Сколько бы времени для этого ни понадобилось, мы будем следить за развитием событий. Необходимо отметить, что любые попытки выйти из программы МВФ на данном этапе лишь посодействуют целям врагов Украины", – сказал Михеил Саакашвили.

Напомним, что Украина планирует подписать с Международным валютным фондом новую кредитную программу сотрудничества на 8 млрд долларов. Условиями МВФ были начало земельной реформы, принятие закона о банках и внесение поправок в государственный бюджет. Все они были выполнены.

Реклама

Однако ранее Саакашвили утверждал, что собирается попросить фонд удвоить программу помощи – с 8 до 16 млрд долларов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама