В "Слуге народа" считают нормальным, что министр получает в 5 раз больше обычного украинца

Александр Корниенко / Фото: Сегодня

Высокие зарплаты, которые публикуют украинские чиновники, – это нормально. Вместе с премиями некоторые госслужащие действительно могут получать около 60 тысяч гривен.

Об этом, как сообщает УНН, 5 февраля заявил в кулуарах Верховной Рады первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Позиция о том, что [чиновники должны получать] в 3-5 раз больше средней заработной платы по стране, это тоже нормальная позиция. У нас средняя заработная плата около 10-11 тыс. грн. Поэтому зарплата чиновника 30-50 тыс. грн – это адекватная зарплата. Премия в размере одного оклада, вместе это может быть 60 тыс., но не более 100 тыс. грн", – сказал нардеп.

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При этом, по словам Корниенко, депутаты получают меньше – около 40 тыс. грн.

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Он напомнил, что в "Слуге народа" еще во время предвыборной кампании говорили, что "зарплаты чиновникам, особенно исполнительной власти, у народных депутатов они не так высоки".

Напомним, что ранее в этот день правительство Украины приняло решение урезать зарплаты и премии министрам, замминистрам и другим чиновникам. В частности, премьер Алексей Гончарук выступил за то, чтобы они получали в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат по стране.

Ранее сообщалось, что правительство решило изменить принцип оплаты труда и установить сетку зарплат для топ-чиновников. Это решение связано со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года:

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