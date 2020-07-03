В "Слуге народа" сообщили, когда проголосуют за нового главу Нацбанка

Во фракции не хотят затягивать с назначением топ-менеджера НБУ

Во фракции "Слуга народа" планируют проголосовать за назначение нового главы Национального банка Украины на последней пленарной неделе (14-17 июля) этой сессии. Об этом рассказала представитель пропрезидентской фракции Ирина Верещук, передает "Интерфакс-Украина".

Реклама

"6-10 июля будет неделя работы в комитетах, потом мы возвращаемся на еще одну пленарную неделю – последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос", – сказала Верещук.

Читайте также: Отставка Смолия: МВФ выдвинул требование к Украине

Отвечая на вопрос, какие кандидатуры рассматриваются, она отметила, что обсуждаются кандидатуры:

главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева;

главы совета НБУ Богдана Данилишина;

экс-главы правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука;

главы Укргазбанка Кирилла Шевченко.

"Лавренчук и господин Шевченко – это основные. Возможно, Жуковский. Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", – сказала Верещук.

В тренде Курс доллара в Украине замер после резкого взлета

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после увольнения Якова Смолия вместо него исполнять обязанности главы НБУ до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Напомним, представители бизнеса выразили свои опасения из-за отставки Смолия и рассказали, чего опасаются, если НБУ потеряет независимость. Представители бизнеса отмечают, что некоторые инвесторы уже приостановили новые вложения в Украину, и государству пришлось впервые отменить выпуск уже размещенных еврооблигаций.

А о том, какие кандидатуры обсуждаются на вакантную позицию главы Нацбанка, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама