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В США цена нефти опустилась ниже нуля: покупателям доплачивают

29 марта, 18:15

Станислав Кожемякин

Высокосернистый сорт нефти Wyoming Asphalt Sour отдают с доплатой в 19 центов за баррель

На фоне колоссального падения цен на нефть из-за конфликта между Россией и ОПЕК стоимость некоторых видов этого ресурса в США стала отрицательной.

Таким образом, как сообщает агентство Bloomberg, производители доплачивают потребителям за то, чтоб они забрали нефть.

В частности, сырьевой трейдер Mercuria Energy Group продает высокосернистый сорт нефти Wyoming Asphalt Sour, который используется преимущественно для производства битума, за -19 центов, то есть с доплатой за каждый баррель.

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В то же время, эталонные сорта нефти Brent и WTI, которые торгуются на биржах США, колеблются на уровнях свыше 20 долларов за баррель. Но по факту производители получают гораздо меньше.

В тренде
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Кроме того, стоимость ряда других сортов нефти также спустилась до однозначных чисел: Wyoming Sweet – до 3 долларов, Canadian Western Select – до 5,06 доллара, Oklahoma Sour – до 5,75, а Southern Green Canyon – до 11,51.

Как уже сообщалось, из-за подешевления нефти страдает и Россия. Совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что государственные компании, которые лоббировали в Кремле выход из сделки ОПЕК+,"не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов".

Напомним, что другим фактором подешевления нефти называют охватившую мир пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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