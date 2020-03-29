В США цена нефти опустилась ниже нуля: покупателям доплачивают

На фоне колоссального падения цен на нефть из-за конфликта между Россией и ОПЕК стоимость некоторых видов этого ресурса в США стала отрицательной.
Таким образом, как сообщает агентство Bloomberg, производители доплачивают потребителям за то, чтоб они забрали нефть.
В частности, сырьевой трейдер Mercuria Energy Group продает высокосернистый сорт нефти Wyoming Asphalt Sour, который используется преимущественно для производства битума, за -19 центов, то есть с доплатой за каждый баррель.
В то же время, эталонные сорта нефти Brent и WTI, которые торгуются на биржах США, колеблются на уровнях свыше 20 долларов за баррель. Но по факту производители получают гораздо меньше.
Кроме того, стоимость ряда других сортов нефти также спустилась до однозначных чисел: Wyoming Sweet – до 3 долларов, Canadian Western Select – до 5,06 доллара, Oklahoma Sour – до 5,75, а Southern Green Canyon – до 11,51.
Как уже сообщалось, из-за подешевления нефти страдает и Россия. Совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что государственные компании, которые лоббировали в Кремле выход из сделки ОПЕК+,"не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов".
Напомним, что другим фактором подешевления нефти называют охватившую мир пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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