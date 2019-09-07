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В США начали расследование против четырех автогигантов – СМИ

7 сентября, 06:06

Американская газета пишет, что расследование проводит Минюст США

/ Фото: Pixabay

Министерство юстиции США начало расследование в отношении четырех автопроизводителей – Ford Motor, Honda Motor, BMW и Volkswagen, которые заключили соглашение с властями штата Калифорния о стандартах выбросов в атмосферу продуктов сгорания. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, юристы министерства пытаются определить, нарушили ли эти компании федеральные законы о конкуренции, договорившись об уровне выбросов продуктов сгорания без учета предложений администрации президента США Дональда Трампа.

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Новости "Сегодня" писали, что в июле автопроизводители BMW и Daimler, как и планировали, заключили соглашение о сотрудничестве в разработке систем беспилотного управления автомобилями.

В том же месяце Ford и Volkswagen объявили о создании альянса, который займется выпуском электрокаров, а также разработкой автопилотов на модульной платформе MEB немецкого концерна.

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В конце августа BMW, который сменит руководство в 2020 году, презентовал купе-кроссовер X6. Этот автомобиль покрыт специальной краской, поглощающей 99% света, за что его уже прозвали самым черным авто в мире.

Видео: BMW

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