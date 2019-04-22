В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций

Помпео назвал главную цель ограничений, которые вводятся против Тегерана

Фото: REUTERS/Russell Cheyne.

Санкции США против Ирана привели к значительному сокращению доходов режима в Исламской республике. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Нефть – главный источник денег для этого режима. До введения наших санкций, Иран получал 50 млрд долларов в год [от продажи нефти]. По нашим расчетам сегодня режим получает 10 млрд долларов", – сказал Помпео.

"Цель остается простой: лишить преступный режим средств, которыми он пользовался, чтобы дестабилизировать Ближний Восток на протяжении четырех десятилетий и подтолкнуть Иран к тому, чтобы он начал вести себя как нормальное государство", - заявил госсекретарь.

При этом он отметил, что США работают с союзниками и партнерами над тем, чтобы помочь им найти альтернативу торговле с Ираном, а также обеспечить стабильность рынков и минимизировать негативное влияние на цены.

"Саудовская Аравия и ОАЭ убедили нас в том, что они обеспечат достаточные поставки на нефтяной рынок, и также Соединенные Штаты сейчас являются крупным производителем", – сказал Помпео.

Напомним, США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года, но ряду государств они дали разрешение продолжать закупку иранской нефти до 2 мая 2019 года при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Турция, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция и Тайвань. Последние три уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

При этом 22 апреля США решили не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран.

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