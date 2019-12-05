В Украине дефицит картофеля: импорт рекордно растет

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Неурожай картофеля, цены на который ощутимо выросли, спровоцировал рост импорта в 2,8 раза по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом сообщается в обзоре аналитиков "Экономического дискуссионного клуба".

"Анонсированный неурожай картофеля в Украине в текущем году, который на самом деле оказался не таким уж и низким, активизировал рост импорта. К концу года общий импорт ожидается в пределах 80 тыс. т, что в 2,8 раза выше, чем в предыдущем году, но составляет лишь 1,5% от объемов внутреннего фонда потребления. Более 80% импортного картофеля ввозилось из Беларуси", — указывается в обзоре.

Экспорт картофеля в 2019 году, согласно сообщению, не превысит 10 тыс. тонн, что вдвое меньше предыдущего сезона.

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Согласно предварительным статистическим данным, валовой сбор картофеля в 2019 году составил 20,2 млн тонн, что на 2,3 млн тонн или на 10% меньше, чем в 2018 году. Из этого объема 19,9 млн тонн, или 99% произведено хозяйствами населения.

По результатам балансовых расчетов, в 2019 году на продовольственное потребление направлено 5,8 млн тонн картофеля, что в расчете на человека составляет 136,8 кг, или на 10% превышает рациональную норму (124 кг).

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На посадочный материал под урожай использовано 5,7 млн тонн картофеля. Около 50% полученного урожая будет использоваться на кормовые нужды, переработку на непищевые цели и потери.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что за первую неделю ноября цены на овощи в Украине заметно просели. Рекордсменом по снижению цены стала капуста, ее стоимость в опте за неделю снизилась на 30% до 3-3,2 грн/кг. Свекла при этом подешевела на 25% – до 4-4,5 грн/кг. Цены на морковь в начале ноября снизились на 12% до 4-4,5 грн/кг.

А вот лук рекордно подорожал в начале декабря. Фермеры из Херсонской области предлагают лук по 4,8-5,5 грн/кг, оптовая цена во Львове составляет 6,5 – 7 грн/кг.

В ноябре новости "Сегодня" подсчитали, что приготовление кастрюли борща обойдется украинцам на 15 грн дешевле, чем два месяца назад:

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