В Украине заметно подешевели овощи для борща

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В конце октября в Украине упали цены на овощи и сейчас снижение продолжается. Так, за первую неделю ноября цены на борщевой набор в Украине заметно просели. По некоторым позициям был зафиксирован настоящий обвал цены, сообщают аналитики "Инфо-Шувар".

Рекордсменом по снижению цены стала капуста, ее стоимость в опте за неделю снизилась на 30% до 3-3,2 грн/кг. Свекла при этом подешевела на 25% – до 4-4,5 грн/кг. Цены на картошку продолжают снижаться уже третью неделю подряд, в первые дни ноября цена просела еще на 15% до 7,5-8,5 грн/кг. А цены на морковь в начале ноября снизились на 12% до 4-4,5 грн/кг. Лук подешевел на 10%, до 6,5-7 грн/кг.

"Снижение цен в ноябре – это вполне нормальное явление для рынка борщевого набора. Фермеры продают тот объем, который не планируют оставлять на длительное хранение. Предложение почти по всем позициям в этом году является более высоким, чем год назад. По этой причине попытки украинских фермеров поднять цены на лук в конце октября были неудачными, сегодня и он дешевеет. Исключением можно было считать картофель, но за счет рекордного импорта картошки уже во второй половине октября цены и на нее тоже идут вниз", – комментирует ситуацию глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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По ее данным, в начале ноября предложение овощей борщевого набора состоит из продукции украинских фермеров. Исключением является только картофель – соотношение импортной и отечественной картошки составляет примерно 80% на 20%. Украина импортирует картофель преимущественно из Беларуси, также поставки происходят из Казахстана.

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К слову, цены на капусту, свеклу, морковь и лук сейчас минимум в 1,5-2 раза ниже, чем год назад, а вот картофель за год подорожал в 3,5 раза.

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