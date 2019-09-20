В Украине дорожает газ для промышленности: "Нафтогаз" показал цены

В сравнении с ценами на сентябрь в октябре они вырастут на 4,9-5,6%

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 октября 2019 года для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты", – сообщает 20 сентября пресс-служба компании.

В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4899-5458 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

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"В сравнении с ценами на сентябрь 2019 года в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%", – добавили в компании.

Новости "Сегодня" писали, что цены на газ для промышленных потребителей в сентябре остались на уровне августовских – 4640-5204 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

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В то же время стоимость газа для населения в августе составляла 4653,54 грн, а в сентябре – 4493,64 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку.

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