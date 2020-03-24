В Украине дорожают "антивирусные" продукты

На фоне распространения коронавируса и введения карантина в Украине стремительно дорожают продукты, рекомендованные к употреблению при ОРВИ. Например, корень имбиря еще неделю назад стоил дешевле, чем в прошлом году (оптовая цена была 60 грн по сравнению с 82,5 грн в 2019-м). Однако с 16 марта цены на этот продукт буквально сорвались с цепи, за три дня (к 19 марта) продемонстрировав рост в 2,5 раза. Теперь только в закупке имбирь стоит около 150 грн, а в розничной продаже еще больше.

Чеснок в этом году и так продавался дороже, чем в прошлом. На начало марта средняя оптовая цена составляла 58,6 грн за кг, тогда как в 2019-м была 42,5 грн. Однако в последние дни чеснок также стал заметно дорожать и теперь стоит в закупке 95 грн за кило.

Еще один дорожающий продукт – лимон. В начале карантина, 12 марта, оптовая цена на него составляла в среднем 44 грн (в 2019-м в это время – 34,5 грн). А по состоянию на 19 марта цена закупки лимонов выросла уже до 61,5 грн за кг. То есть подорожание за неделю составило 50%.

Реклама

Перечисленные продукты – это те, которые обычно рекомендуют употреблять для профилактики острых респираторных заболеваний. В прошлом году ни зимой, ни в начале весны сильного роста цен на эти продукты не наблюдалось. Поэтому можно сказать наверняка, что подорожание чеснока, лимона и имбиря нынешней весной связано с эпидемией коронавируса.

По этой же причине дорожает в последнее время и лук. Не приходится сомневаться, что уже через пару дней цены на лук перегонят прошлогодние. Впрочем, стоимость популярного овоща повышают и другие факторы – например, активизация его экспорта.

В тренде Газ для населения в Украине станет дешевле: озвучена цена

Также в Украине выросли в последние дни цены на апельсины, содержащие витамин С. Если в начале прошлой недели они стоили в опте в среднем 28 грн/кг, то к концу недели подорожали почти до 42 грн. А вот мандарины за прошлую неделю подорожали всего на 50 копеек – с 42 до 42,5 грн за кг (оптовая цена). В прошлом году в это время они продавались по 40 грн.

Гранат за минувшую неделю тоже подорожал почти на четверть – с 48 грн за килограмм перед карантином до 60 грн сейчас. Но год назад этот полезный для крови плод также стоил чуть менее 60 грн в закупке.

Подробнее о ситуации с ценами на продтовары узнавайте на сайте "Сегодня" в специальном материале: "Чеснок и лимон дорожают, зато свекла – дешевая: что происходит с ценами на продукты в карантин".

Напомним, чтобы купить сегодня свежие овощи, людям приходится выстаивать очереди в супермаркеты. В период эпидемии рынки закрыты, а в супермаркеты пускают только по несколько человек. Подробнее – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама