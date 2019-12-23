В Украине досрочно пересмотрят официальный прогноз экономики

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует пересмотреть макроэкономический прогноз раньше срока – в начале 2020 года, а Национальный банк Украины (НБУ) – в конце января, как и предусмотрено планом регулятора. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"НБУ пересматривает макропрогноз в конце января. Мы будем неофициально пересматривать тоже в начале года. Официально мы должны предоставить новый прогноз весной. Но, думаю, сделаем раньше. Тоже где-то в начале года", - написал Милованов в Facebook.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленному осенью-2019 прогнозу, Министерство развития экономики и Национальный банк на 2020 год прогнозируют, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составит от 3,5 до 3,7%. Ранее ведомство ожидало роста ВВП в 2020 году на уровне 3-3,2%.

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Кроме того, в базовом сценарии макроэкономического прогноза на 2020 год закладывается показатель инфляции в 5,5%. Ранее ожидалась инфляция на уровне 6,3%.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с примерно 3% ранее.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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