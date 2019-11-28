В Украине из-за долгов по зарплате продают пассажирский самолет: опубликованы фото

Воздушное судно было произведено в 2005 году и находится в хорошем состоянии

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который ранее уже продал имущество на 10 млрд гривен, выставлен на продажу арестованный пассажирский самолет Ан-148. Воздушное судно продают для погашения долгов по зарплате.

"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выставила на продажу арестованный самолет Ан-148-100В, который был выпущен в 2005 году. <...> Ориентировочно последней датой эксплуатации является 2013 год", – сообщила пресс-служба торговой площадки.

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Стартовая цена самолета, который сейчас находится в Гостомеле Киевской области, – 177,09 млн гривен. Аукцион назначен на 26 декабря 2019 года.

"Учитывая хорошее состояние самолета, он может стать хорошим приобретением для украинских и зарубежных авиакомпаний. Ожидаем оживленные торги за лот", – прокомментировал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Также сообщалось, что на СЕТАМ завершился эксперимент с онлайн-арендой земли. Эффективность аренды земли на онлайн-площадке СЕТАМа оказалась значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка".

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