Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

В Украине из-за долгов по зарплате продают пассажирский самолет: опубликованы фото

28 ноября, 09:43

Воздушное судно было произведено в 2005 году и находится в хорошем состоянии

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который ранее уже продал имущество на 10 млрд гривен, выставлен на продажу арестованный пассажирский самолет Ан-148. Воздушное судно продают для погашения долгов по зарплате.

"Государственная исполнительная служба Министерства юстиции выставила на продажу арестованный самолет Ан-148-100В, который был выпущен в 2005 году. <...> Ориентировочно последней датой эксплуатации является 2013 год", – сообщила пресс-служба торговой площадки.

Реклама

Стартовая цена самолета, который сейчас находится в Гостомеле Киевской области, – 177,09 млн гривен. Аукцион назначен на 26 декабря 2019 года.

"Учитывая хорошее состояние самолета, он может стать хорошим приобретением для украинских и зарубежных авиакомпаний. Ожидаем оживленные торги за лот", – прокомментировал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

В тренде
"Черные пятницы" стали длиннее: когда идти на шопинг в Украине
Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Также сообщалось, что на СЕТАМ завершился эксперимент с онлайн-арендой земли. Эффективность аренды земли на онлайн-площадке СЕТАМа оказалась значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

самолет аукционы СЕТАМ воздушное судно OpenMarket Виктор Вишнев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсийЭкономика
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимума
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимумаЭкономика
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятсяАвто
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявление
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявлениеЭкономика
В Украине приостановили выплату больничных и декретных
В Украине приостановили выплату больничных и декретныхЭкономика
В России в море всплыл газопровод: что известно об инциденте
В России в море всплыл газопровод: что известно об инцидентеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...