Стало известно, сколько в Украине безработных: Госстат назвал цифры за декабрь 2019 года

В октябре-декабре 2019 года уровень безработицы в Украине составил 8,7%

В октябре-декабре 2019 года уровень безработицы в Украине составил 8,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,4 млн человек", – подсчитали в Госстате.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,6 млн человек.

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В четвертом квартале 2019 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 51,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 57,7%.

На 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

В тренде Доллар упал в цене после рекордного скачка

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что деиндустриализация экономики приведет к массовой безработице и трудовой миграции наиболее мобильного населения в поисках лучшей доли, уверены эксперты. А падение ВВП – к инфляции и девальвации гривни.

Пандемия коронавируса может существенно повлиять на рынок труда, оставив без работы 25 млн человек. К таким выводам пришли в Международной организации труда.

Всемирная пандемия коронавируса может продлиться два года, а заразятся инфекцией до 70% населения планеты.

По состоянию на 24 марта в Украине 97 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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