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В Украине объяснили, почему в Европе стало меньше российского газа

26 мая, 19:22

Виктория Подолянец

Чтобы сэкономить, "Газпром" может нарастить транзит через Украину и загрузить "Северный поток"

Объем транзита через Польшу резко снизился после окончания старого транзитного контракта. Сейчас "Газпром" там заказывает мощности на день вперед, и принцип "качай или плати" фактически не работает. Об этом рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, для оптимизации затрат "Газпром" будет увеличивать загрузку "Северного потока" и украинского направления, на котором есть принцип "качай или плати", поэтому "Газпром" обязан оплачивать прокачку 178 млн куб. м в сутки (по факту прокачивается только 150 млн куб. м).

"Если б мы не смогли в декабре 2019 года подписать новый транзитный контракт, то транзит прежде всего снизился бы через Украину", – рассказал Макогон.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за резкого падения цен на газ в Европе стоимость топлива на внутреннем рынке Украины опустилась до 1860 гривен за тысячу кубометров.

Напомним, после апрельского понижения цен на газ в мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения снизится до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года.

Новости "Сегодня" разбирались, насколько падение цен выгодно Украине:

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Источник: Сегодня

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